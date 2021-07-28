Солистка группы Go_A Катя Павленко показала, в каких условиях они с группой живут на гастролях

Как сообщает Politeka.net, солистка группы Go_A, которая представляла Украину на "Евровидении" Катя Павленко часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась забавными кадрами из гастрольного автобуса, на которых показала, в каких условиях они перемещаются по стране во время гастролей.

На кадрах видно, что автобус не простой, а оборудованный – со специальными кроватями. Так что участники коллектива могут в дороге не просто отдохнуть, но даже поспать.

Так, в одной из сторис Катя входит в автобус, показывает поклонникам сначала водителя, а потом и парней из группы. "Так, передаем за проезд, чтобы я не шла", - громко говорит певица, шутливо обращаясь к парням в автобусе.

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