Солістка Go_A Катя Павленко розповіла про конфузну ситуацію, яка трапилася з нею прямо на сцені

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і солістка групи Go_A Катя Павленко часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зірка вирішила відповісти на запитання шанувальників сторіс, і серед іншого розповіла про незручну ситуацію, яка трапилася з нею на сцені під час виступу.

Так, відповідаючи на питання когось із шанувальників Катя розповіла, що одного разу під час виступу вона високо підняла руки і у неї піднялася майка разом з бюстгальтером. Забавно, але зірка цього навіть не помітила.

"У мене ціла колекція з незручних ситуацій. Перше, що спадає на думку, це коли я танцювала під "Небо в долонях" і високо піднімала руки, і у мене майка піднялася разом з бюстгальтером. Але я цього не помітила", - розповіла Павленко.

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