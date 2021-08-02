Солістка групи "Go_A" Катя Павленко постала в цікавому образі

Колектив "Go_A" став популярнішим після того, як посів п'яте місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2021", повідомляє Politeka.net. Солістка колективу привертає найбільше уваги. У своєму Instagram співачка часто ділиться кадрами творчості, а також може дивувати новими цікавими образами.

Користувачі Мережі по-різному реагують. Деякі вважають, що її одяг занадто темний. В цей же раз Катерина вирішила довести, що також вбирається і у світлі тони.

Так, співачка опублікувала фото, в білій сукні. Завершили образ залізні аксесуари, а також макіяж в темних кольорах.

"До речі в білому", - написала Павленко.

За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Екзотика. Червоним в календарі позначу", "Культова королева 🔥❤️", " я сумнівалася малювати цю фотку чи ні... Тепер не сумніваюся😍 😍 😍 😍 😍", " Катюха не в Чорному!!!! Святкуємо 🥂", " Вайййй😍 😍", " Я вважаю, що ти дійсно найкрасивіша жінка в цьому світі .... 🤍 ", "Гарна до біса! 😍 ❤ ️ ", "ви чудова! 😍 ", "Обожнюю тебе😍", " Ваууууу ... Шикарнааааа🙌 🏻 😍 🔥", - написали користувачі мережі.

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