Солистка группы "Go_A" Катя Павленко предстала в интересном образе

Коллектив "Go_A" стал популярнее после того, как занял пятое место на песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщает Politeka.net. Солистка коллектива привлекает больше всего внимания. В своем Инстаграм певица часто делится кадрами творчества, а также может удивлять новыми интересными образами.

Пользователи сети по-разному реагируют стиль красотки. Некоторые считают, что ее одежда слишком темная. В этот же раз Екатерина решила доказать, что также наряжается и в светлые тона.

Так, певица опубликовала фото, в белом платье. Завершили образ железные аксессуары, а также макияж в темных цветах.

"Кстати в белом", - написала Павленко.

За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Экзотика. Красным в календаре помечу", "Культовая королева 🔥❤️", "Я сомневалась рисовать эту фотку или нет... Теперь не сомневаюсь😍😍😍😍😍", "Катюха не в черном!!!! Празднуем 🥂", "Вайййй😍😍", "Я считаю, что ты действительно самая красивая женщина в этом мире .... 🤍", "Чертовски красива! 😍❤️", "вы замечательная! 😍", "Обожаю тебя😍", "Ваууууу ... Шикарнааааа 🙌🏻😍🔥", - написали пользователи сети.

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