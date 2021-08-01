Солістка українського гурту "Go_A" Катя Павленко дала інтерв’ю Катерині Осадчій

Як пише Politeka.net, 32-річна фронтвумен гурту "Go_A", який представляв Україну на Євробаченні, дала відверте інтерв’ю Катерині Осадчій на "Вечорі прем’єр".

Так, артистка розповіла про гастролі та сольні концерти у Європі, а також спростувала чутки про спільну пісню з переможцями Євробачення – італійським гуртом "Måneskin".

"Я не знаю, звідки пішла ця інформація. За умовами контракту я не маю права розголошувати подробиці, але усім треба трохи почекати, бо, чесно кажучи, журналісти дуже пришвидшують події", - відповіла Катя на запитання про пісню та вихід кліпу.

Окрім цього, Катерина Павленко розповіла про особисте життя, зокрема про те, що значно побільшало прихильників серед чоловіків, однак чи вільне серце співачки залишається секретом. Також фронтвумен популярного гурту розсекретила свій заробіток після участі в Євробаченні.

"Гонорари значно збільшилися. Та й умови при яких ми виступаємо значно покращилися. Чесно кажучи, у мене немає манери купувати собі дорогі речі, але вчора, наприклад, пішла і купила собі парфум Chanel. Ну загалом гонорари збільшилися відсотків на 300%. Ну але ви ж не забувайте, що до Нацвідбору ми взагалі були ноунеймами", - розповіла Катерина.

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