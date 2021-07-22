Відома українська співачка Катерина Павленко, солістка "Go_A", показала себе і розповіла про двох чоловіків

Як пише Politeka.net, Катерина Павленко стала відомою українцям після відбору на Євробачення. Весь колектив вдало виступив на міжнародному конкурсі і зібрав мільйони переглядів своєї пісні на Ютуб. Днями Катерина зізналася, що з переможцем Євробачення Måneskin записала спільну пісню. Не забуває Красуня і про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.

На новому фото Катя здалася разом зі своїми колегами по сцені. Дівчина стояла по центру, а молоді люди знаходилися поруч.

"Знайомтеся! Типи які допомагають робити рух у нас на концертах

@yurkiv_vania Тип-заводила! Каламутить движ і генерує ідеї.

@sharipov _ _ dmitriy просто котик якого хочеться обіймати і тискати.

Спасибі що з нами", - написала Катя.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю вас всіх"," Два котика"," Котики прибилися до вас і залишилися", " Тигр, пантера і лев. Дикі і дієві".

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