Солистка украинской группы "Go_A" Катя Павленко дала интервью Екатерине Осадчей

Как пишет Politeka.net, 32-летняя фронтвумен группы "Go_A", которая представляла Украину на Евровидении, дала откровенное интервью Екатерине Осадчей на "Вечере премьер".

Так, артистка рассказала о гастролях и сольных концертах в Европе, а также опровергла слухи о совместной песне с победителями Евровидения – итальянской группой "Måneskin".

"Я не знаю, откуда пошла эта информация. По условиям контракта я не имею права разглашать подробности, но всем надо немного подождать, потому что, честно говоря, журналисты очень ускоряют события", - ответила Катя на вопрос о песне и выходе клипа.

Кроме этого, Екатерина Павленко рассказала о личной жизни, в частности о том, что значительно увеличилось количество поклонников среди мужчин, но свободно ли сердце певицы остается секретом. Также фронтвумен популярной группы рассекретила свой заработок после участия в Евровидении.

"Гонорары значительно увеличились. Да и условия при которых мы выступаем значительно улучшились. Честно говоря, у меня нет манеры покупать себе дорогие вещи, но вчера, например, пошла и купила себе парфюм Chanel. Ну в целом гонорары увеличились процентов на 300%. Но вы же не забывайте, что до Нацотбора мы вообще были ноунеймами", - рассказала Екатерина.

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