Солістка популярного українського гурту "Go_A" Катя Павленко стривожила кадрами ПП

Катя Павленко є відомою солісткою групи "Go_A", яка прославилася на конкурсі естрадної пісні"Євробачення". Там група вразила всю Європу своїм талантом і незвичайним стилем. Цього року група зайняла 5-е місце на конкурсі, і була в лідерах по голосуванню глядачів.

Як повідомляє Politeka.net, у нових сторіс на своїй сторінці в Instagram Катя Павленко показала пожежу, яку зняла з вікна квартири багатоповерхового будинку. НП сталася рано вранці в середу, 28 липня.

На кадрах видно, що у дворі будинку щось горить з періодичними вибухами, і викидаючи вгору стовп чорного диму.

Пожежу оперативно загасили.

На наближених кадрах можна помітити, що горіло припарковане у дворі авто. Поруч стояли й інші машини.

Нагадаємо, солістка Go_A Павленко після тріумфу на "Євробаченні" колесить по країні в автобусі з ліжками.

Як повідомляла Politeka, солістка "Go_A" Катерина Павленко зізналася, що її турбує в Зоряному житті.

Також Politeka писала, що солістка "Go_A" опинилася в компанії красенів, представивши їх українцям: "Просто котик, якого хочеться..."