Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко показала шанувальникам, як розслабляється вдома

Цього року go_a представили Україну на "Євробаченні" з піснею "Шум". І хоча група зайняла тільки п'яте місце, їх композиція стала справжнім хітом, який підкорив не тільки Україну, а й весь світ.

Зараз музиканти гастролюють по країні і продовжують роботу над новою музикою. А Катерина ще й спілкується з шанувальниками в соціальних мережах. Як пише Politeka.net, артистка влаштувала стрім, в якому розповіла фанатам про свої переживання.

На кадрах Павленко показала, як розслабляється у себе вдома на балконі. Артистка сіла на підлозі, заварила собі чай, пограла трохи на гітарі, а потім відверто звернулася до шанувальників.

Зокрема, Катерина розповіла про свою роботу. Вона поскаржилася на проблему, з якою зіткнулася.

"Я зрозуміла, що останнім часом у мене пропало відчуття щастя. Ти начебто і на сцені виступаєш, і людей багато приходить, і Ти їм співаєш, і їм подобається, і тобі ще бабло платять за концерти...ти, коротше, типу співачка така, зірка. А такого відчуття, коли у тебе грудна клітка вібрує, немає...", - відверто розповіла Павленко.

За словами співачки, вона боялася, що їй може набриднути сцена. Пізніше їй вдалося зрозуміти, для чого вона цим займається, проте пошуки того самого відчуття щастя ще тривають.

Також в коментарях хтось помітив, що обличчя співачки виглядає сумним.

"Я не сумна, це такий макіяж", - відповіла Павленко.

Нагадаємо, солістка "Go_A" опинилася в компанії красенів, представивши їх українцям.

Як повідомляла Politeka, солістка "Go_A" без макіяжу вразила природною красою.

Також Politeka писала, що солістка Go_A зізналася, що її об'єднує з Måneskin.