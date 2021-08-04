Солистка группы "Go_A" Катя Павленко удивила видом в лесу
Коллектив "Go_A" был создан еще в 2012 году, но большую популярность завоевал после своего участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщает Politeka.net. Группа заняла на престижном мероприятии пятое место.
Большое внимание привлекла к себе фронтвумен Катя Павленко. Сейчас на артистку подписаны 142 тысячи пользователей сети, с которыми она регулярно делится различными кадрами.
В этот раз певица кардинально сменила образ, сменив концертные наряды в темных тонах на футболку, жилетку, и штаны с кроссовками. Завершила образ кепка, которой Павленко прикрыла глаза.
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В геолокации певица поставила "Буковель".
За 10 часов публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев. Многие отметили, что не узнали певицу.
"Ищешь Шума?", "Синдром грибника: осмотрела на фото все места вокруг деревьев на наличие грибов 👺", "Лесная королева", "Не узнала сначала. Богатой будешь)", "Вы так прекрасна, что я даже слепну", "Издалека впечатление, что Кодзима в лесу скрылся. 😁", "не узнала аж", "Екатерина - лесная ведьма: «Я буду лесной ведьмой»", "Наконец лайфовые фото ✨❤️🧘🏻♀️🏞️", - написали пользователи сети.
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