Солистка группы "Go_A" Катя Павленко удивила видом в лесу

Коллектив "Go_A" был создан еще в 2012 году, но большую популярность завоевал после своего участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщает Politeka.net. Группа заняла на престижном мероприятии пятое место.

Большое внимание привлекла к себе фронтвумен Катя Павленко. Сейчас на артистку подписаны 142 тысячи пользователей сети, с которыми она регулярно делится различными кадрами.

В этот раз певица кардинально сменила образ, сменив концертные наряды в темных тонах на футболку, жилетку, и штаны с кроссовками. Завершила образ кепка, которой Павленко прикрыла глаза.

В геолокации певица поставила "Буковель".

За 10 часов публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев. Многие отметили, что не узнали певицу.

"Ищешь Шума?", "Синдром грибника: осмотрела на фото все места вокруг деревьев на наличие грибов 👺", "Лесная королева", "Не узнала сначала. Богатой будешь)", "Вы так прекрасна, что я даже слепну", "Издалека впечатление, что Кодзима в лесу скрылся. 😁", "не узнала аж", "Екатерина - лесная ведьма: «Я буду лесной ведьмой»", "Наконец лайфовые фото ✨❤️🧘🏻♀️🏞️", - написали пользователи сети.