Солистка группы "Go_A" Екатерина Павленко показала, как отдыхает в Эстонии

Как передает Politeka.net, после участия в «Евровидении» Павленко и ее группа стали невероятно популярными. Их стали приглашать выступать в различных проектах и участвовать в интервью. Недавно артистка отправилась в заслуженный отдых в Эстонию, где расслаблялась на берегу Балтийского моря.

На свежих кадрах Павленко показала, как сидит на камнях возле потемневшего моря. Было холодно, поэтому Катя закуталась в куртку и надела капюшон. Рядом с ней прекрасными романтичными видами любовался конус, который артистка везде возит с собой, и который является спутником на многих ее фотографиях.

«Время мечтать», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях новой украинской звезде оставили массу приятных слов.

«На этой фотке идеально все», «Смотрим с конусом в светлое будущее», «Какое красивое место», «Эстония передает тебе любовь, приятного полета сегодня вечером», «Умиротворение», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Павленко в необычной позе заставила восхищаться собой: "Малюсенькая, заобнимала бы".

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