Солістка українського гурту "Go_A" Катя Павленко поділилася з шанувальниками світлинами з відпочинку в Карпатах

Як пише Politeka.net, 32-річна фронтвумен гурту "Go_A", який представляв Україну на Євробаченні, відправилася на відпочинок в Карпати. Так, жінка вирішила поділитися світлинами з гір зі своїми фанами. Серію атмосферних фото Катя опублікувала у себе в Instagram.

Як бачимо, для відпочинку Павленко обрала зручний спортивний образ. Катя опублікувала серію фотографій, де вона позує біля гірської річки в місті Яремче. На одній із світлин співачка прийняла одну з асан йоги та стояла на одній нозі.

Шанувальники виконавиці пісні "Шум" написали безліч коментарів та відверто захоплювалися Катею.

" Наша красуня😍😍😍", " Просто ідеальнаааа😍😍😍", " О, я там була 😅 Думаю, місце якесь знайоме) І ви прекрасні 😍👏", " Катюш, ви прям ну дуже класна, не розумію людей які говорять що ви страшна, 🤬🤬 ви дуже ось дуже і дуже мілашна, така малесенька, ну прям б заобіймала вас !!!! обожнюю !! 🖤 🖤 🖤", - пишуть фанати.

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