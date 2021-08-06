Солістка українського гурту "Go_A" Катя Павленко поділилася з шанувальниками світлинами з відпочинку в Карпатах
Як пише Politeka.net, 32-річна фронтвумен гурту "Go_A", який представляв Україну на Євробаченні, відправилася на відпочинок в Карпати. Так, жінка вирішила поділитися світлинами з гір зі своїми фанами. Серію атмосферних фото Катя опублікувала у себе в Instagram.
Як бачимо, для відпочинку Павленко обрала зручний спортивний образ. Катя опублікувала серію фотографій, де вона позує біля гірської річки в місті Яремче. На одній із світлин співачка прийняла одну з асан йоги та стояла на одній нозі.
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Шанувальники виконавиці пісні "Шум" написали безліч коментарів та відверто захоплювалися Катею.
" Наша красуня😍😍😍", " Просто ідеальнаааа😍😍😍", " О, я там була 😅 Думаю, місце якесь знайоме) І ви прекрасні 😍👏", " Катюш, ви прям ну дуже класна, не розумію людей які говорять що ви страшна, 🤬🤬 ви дуже ось дуже і дуже мілашна, така малесенька, ну прям б заобіймала вас !!!! обожнюю !! 🖤 🖤 🖤", - пишуть фанати.
Раніше Politeka писала, що солістка Go_A вразила українців "екзотикою", кардинально змінивши образ: "Гарна до біса!".
Нагадаємо, що солістка "Go_A" потрапила в конфуз на сцені: "Майка піднялася разом з бюстгальтером".
А ще Politeka повідомляла, що солістка Go_A повідомила, скільки заробляє після тріумфу на "Євробаченні": "Прийшов їхній час".