Українська співачка Катя Павленко, солістка групи Go_A, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, красуня стала відомою після перемоги на національному відборі на Євробачення. Павленко з групою Go_A виступила на міжнародному конкурсі, посівши там п'яте місце, а серед глядачів друге. Виступ групи подивилися десятки мільйонів на Ютуб і Катя продовжує займатися творчістю, а також вести сторінку в Instagram.
На новому фото, яке Катя опублікувала в блозі, красуня була в штанях і толстовці. Дівчина стояла біля стіни, надівши стильні окуляри, а голову покрила капюшоном.
"The place we met (місце, де ми зустрілися-прим. ред.)", - було написано на стіні за Павленком.
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"Час зустрічатися", - написала Катя.
Як можна зрозуміти, зараз співачка знаходиться в Таллінні, Естонія.
Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Краса", "Стапе, шановний, камеру вирубуємо", " о, Боги. Це геніально", " Коли моя черга зустріти Тебе?".
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