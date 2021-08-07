Українська співачка Катя Павленко, солістка групи Go_A, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, красуня стала відомою після перемоги на національному відборі на Євробачення. Павленко з групою Go_A виступила на міжнародному конкурсі, посівши там п'яте місце, а серед глядачів друге. Виступ групи подивилися десятки мільйонів на Ютуб і Катя продовжує займатися творчістю, а також вести сторінку в Instagram.

На новому фото, яке Катя опублікувала в блозі, красуня була в штанях і толстовці. Дівчина стояла біля стіни, надівши стильні окуляри, а голову покрила капюшоном.

"The place we met (місце, де ми зустрілися-прим. ред.)", - було написано на стіні за Павленком.

"Час зустрічатися", - написала Катя.

Як можна зрозуміти, зараз співачка знаходиться в Таллінні, Естонія.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Краса", "Стапе, шановний, камеру вирубуємо", " о, Боги. Це геніально", " Коли моя черга зустріти Тебе?".

Нагадаємо, солістка Go_A розкорячилася на камені, вразивши зовнішнім виглядом

А ще Politeka писала, що солістка "Go_A" в екстравагантній позі змусила захоплюватися собою

Також Politeka повідомляла, що солістку "Go_A" Катю Павленко не дізналися після кардинальної зміни образу



