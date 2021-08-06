Солистка группы "Go_A" Катя Павленко удивила видом возле Балтийского моря

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм триумфатор «Евровидения» опубликовала фото, на котором позировала в черной одежде на берегу моря. Екатерина уселась на камне, широко расставив ноги. Лицо она скрыла под капюшоном, прикрыв его солнцезащитными очками.

«Время дышать», - коротко подписала снимок звезда.

В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов.

«Крадется на концерт», «И потом не говорите, что вы не видели королеву», «У меня просто перехватывает дыхание», «Вот он. Настоящий спайдер мен», «Катя, ты ангел!», «Человек паук. Возрождение», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что после участия в «Евровидении» Павленко стала невероятно популярной. Сегодня на ее Инстаграм подписано более 140 тысяч человек. Особенно понравилась исполнительница европейской аудитории. Все благодаря необычном у имиджу и внешности.

Напомним, что Екатерина Павленко рассказала, сколько зарабатывает после участия в "Евровидении": "Пришло их время".

Как сообщала Politeka, Екатерина Павленко в необычной позе заставила восхищаться собой: "Малюсенькая, заобнимала бы".

Также Politeka писала, что Екатерину Павленко не узнали после кардинальной смены имиджа: "Лесная ведьма".