Солістка групи "Go_A" Катя Павленко здивувала виглядом в лісі
Колектив "Go_A" був створений ще у 2012 році, але велику популярність завоював після своєї участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2021", повідомляє Politeka.net. Група зайняла на престижному заході п'яте місце.
Велику увагу привернула до себе фронтвумен Катя Павленко. Зараз на артистку підписані 142 тисячі користувачів Мережі, з якими вона регулярно ділиться різними кадрами.
Цього разу співачка кардинально змінила образ, змінивши концертні вбрання в темних тонах на футболку, жилетку, і штани з кросівками. Завершила образ кепка, якою Павленко прикрила очі.
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У геолокації співачка поставила "Буковель".
За 10 годин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів. Багато зазначили, що не впізнали співачку.
"Шукаєш Шуму?", "Синдром грибника: оглянула на фото всі місця навколо дерев на наявність грибів 👺", "Лісова королева", " не впізнала спочатку. Багатою будеш)", "ви така прекрасна, що я навіть сліпну", "здалеку враження, що Кодзіма в лісі зник. 😁 ", "не впізнала аж", "Катерина - лісова відьма: "Я буду лісовою відьмою"", " нарешті лайфові фото ✨❤️🧘🏻♀️🏞️", - написали користувачі Мережі.
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