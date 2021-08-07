Украинская певица Катя Павленко, солистка группы Go_A, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, красотка стала известной после победы на национальном отборе на Евровидение. Павленко с группой Go_A выступила на международном конкурсе, заняв там пятое место, а среди зрителей второе. Выступление группы посмотрели десятки миллионов на Ютуб и Катя продолжает заниматься творчеством, а также вести страничку в Инстаграм.

На новом фото, которое Катя опубликовала в блоге, красотка была в штанах и толстовке. Девушка стояла у стены, надев стильные очки, а голову покрыла капюшоном.

"The place we met (место, где мы встретились - прим. ред.)", - было написано на стене за Павленко.

"Время встречаться", - написала Катя.

Как можно понять, сейчас певица находится в Таллинне, Эстония.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красота", "Стапе, уважаемый, камеру вырубаем", "О, Боги. Это гениально", "Когда моя очередь встретить тебя?".

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