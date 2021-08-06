Солістка групи "Go_A" Катя Павленко здивувала видом біля Балтійського моря

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram тріумфатор "Євробачення" опублікувала фото, на якому позувала в чорному одязі на березі моря. Катерина сіла на камені, широко розставивши ноги. Обличчя вона приховала під капюшоном, прикривши його сонцезахисними окулярами.

"Час дихати", - коротко підписала знімок зірка.

У коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.

"Крадеться на концерт", "І потім не кажіть, що ви не бачили королеву», «у мене просто перехоплює подих», «ось він. Справжній спайдер мен", "Катя, Ти ангел!", "Людина павук. Відродження", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що після участі в "Євробаченні " Павленко стала неймовірно популярною. Сьогодні на її Instagram підписано понад 140 тисяч осіб. Особливо сподобалася виконавиця європейській аудиторії. Все завдяки незвичайному іміджу і зовнішності.

Нагадаємо, що Катерина Павленко розповіла, скільки заробляє після участі в "Євробаченні": "прийшов їхній час".

Як повідомляла Politeka, Катерина Павленко в незвичайній позі змусила захоплюватися собою:"маленька, заобнімала б".

Також Politeka писала, що Катерину Павленко не впізнали після кардинальної зміни іміджу:"Лісова відьма".