Солистка группы "Go_A" Екатерина Павленко поделилась новым фото в сети

Как передает Politeka.net, Екатерина Павленко является солисткой популярной группы "Go_A". Они с группой прославились благодаря участию в международном конкурсе Евровидение в 2021 году. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На портретном снимке Екатерина держит в руках бандуру и смотрит в камеру пронзительным взглядом.

"Сохраняйте спокойствие и создавайте музыку", написала Екатерина Павленко.

Поклонники завалили певицу комплиментами в комментариях: "Кобзар нашего времени", "Вау", "Невероятно", "Ты овладела новым инструментом", "Какая красивая", "Просто глаз не оторвать", "Чудесная", "На обложку", "Вау", "Икона", "Такая красивая".

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