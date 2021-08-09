Украинская певица Катя Павленко, солистка группы "Go_A", показала, как становится счастливой

Как пишет Politeka.net, Павленко стала популярной после победы на национальном отборе Евровидения. На международном конкурсе Катя заняла пятое место, а на первом месте оказалась группа Måneskin. Украинской красотке после проекта даже приписывали роман с солистом Måneskin Давидом Дамиано, но девушка опровергает близость и говорит только о дружбе. Павленко не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах, которые Катя опубликовала в сторис Инстаграм, красотка была в толстовке. Рядом с красоткой был кот по кличке Котик породы сфинкс. Он сразу начал мурчать и тереться об лицо хозяйки, пока та улыбалась.

"Посмотри на меня. Я счастлива", - написала Катя под кадрами в Инстаграм. Девушка сняла пару сторис, показав ласки с любимцем.

Напомним, солистка «Go_A» со своим верным спутником полюбовалась романтичными видами

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