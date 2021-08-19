Продюсери найзагадковішого шоу країни "Маскарад" розсекретили п’ятого героя

Як пише Politeka.net, на сторінці "Маскараду-2" творці проєкту стали поступово розсекречувати персонажів нового сезону шоу. Так, ми вже знаємо, що українські знаменитості ховаються під костюмами Папуги з Ріо, Арлекіно, Нептуна та Гуски Господині.

В описах до постів організатори "Маскараду" завжди дають певні підказки, хто ж може ховатися під тим чи іншим костюмом. Так, п’ятою героїнею шоу стала одна з найвідоміших персонажів міфів – Медуза Горгона. За легендою, це була дочка бога моря, яку перетворили на чудовисько зі зміями на голові замість волосся.

"Історія фантастичної героїні не менш цікава, ніж її костюм. Легенда проєкту говорить, що родичі Горгони прожили цікаве життя. Сама ж Медуза - стала символом свободи і справедливості на батьківщині, і її почув весь світ", - так описують творці шоу, того, хто ховається під цим костюмом.

У коментарях до публікації фанати шоу висловили свої догадки.

"Я думаю, що це Джамала", "Maruv", "Лида лі, її фірмова поза", "Джамала", "Тіна?", "Вся родина"- ключове! "Почув світ"- ключове. Про історію родини світ почув від Джамали на Євробаченні. Думаю, це вона!❤️", "Співачка Альоша?", - пишуть в мережі.

Як бачимо, образ Горгони – неймовірний. За словами організаторів, на його створення пішло більше 5 кілограмів бісеру.

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