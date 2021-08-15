Популярна співачка Джамала поділилася знімками з концерту

Як передає Politeka.net, Джамала є відомою українською співачкою. Вона прославилася своєю перемогою на міжнародному конкурсі Євробачення. Як відомо, нещодавно Джамала оголосила про те, що стала новою учасницею проекту "Танці з зірками". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу співачка поділилася новою серією знімків на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Джамала виступає в незвичайному фіолетовому костюмі на українському фестивалі.

"Вчора за лаштунками @ukrsongproject я зустріла @morphom, з яким ми познайомилися кілька років після його повідомлення мені в Facebook, записали Фіт «більше» і дружимо досі. Він, до речі, брав участь у конкурсі. Згадала цю історію і подумала, скільки ж талановитих музикантів, сонграйтер, співаків вимагають уваги і підтримки у своїй творчості. Ось, наприклад, вчора у конкурсантів @ukrsongproject була можливість прозвучати голосно, на весь стадіон і п'ятнадцятитисячна публіку! Це нереально, повірте ☺ а якщо Фестиваль української пісні-це в перспективі наше Євробачення (конкурс, перш за все, кращої пісні), і, звичайно, чудова платформа для десятків нових артистів, п'ятницям реліз свої треки, але в потоці не завжди знаходять свого слухача. А? Як думаєте? Наш національний відбір став майданчиком, де вже четвертий рік поспіль ми відкриваємо нові імена. А тут-цілий фестиваль! прикольно"

Шанувальники засипали співачку позитивними коментарями: "Ви неймовірна", "Ви просто неймовірна, мурахи❤️ До речі, Згодна, Софія Шанті дійсно бомбезна😍", "Ваш виступ бувши неймовірний тримавши до останньої нотка, дуже рад що дочекатися і сівши на фан зона, проте ваш виступ змусивши уставати і бувши в цей ритм".

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