Украинцев готовят к новому сезону шоу "Танці з зірками", постепенно сообщая имена участников

Новый сезон проекта обещает принести яркие эмоции, сообщает Politeka.net. Известно, что в шоу примут участие певицы Джамала и Александра Зарицкая, их коллеги Олег Фагот Михайлюта, Дмитрий Каднай и другие звезды.

Теперь же стало известно, что в проекте снимется и певица Евгения Власова. Артистка приняла вызов, впечатлив фигурой в красивом платье и босоножках. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В конце видео артистка даже станцевала.

"Я принимаю #танціззіркамиchallenge и передаю вызов @olgakharlan! 🙌🏼❤️ Увидимся на паркете!", - написала Евгения, сделав вызов фехтовальщице Ольге Харлан.

За час публикация собрала 5000 просмотров и много комментариев:

"❤️❤️❤️ Очень верю в тебя", "Класс, будем ждать😍", "Правильно!!))) так ждем вашего возвращения❤️🔥", "🔥🔥❤️ это будет круто! Eсть повод смотреть 😍", "Ооо какая новость , помню какие у вас танцевальные клипы шикарные".

Отметим, долгое время ходили слухи, что Евгения Власова болеет онкологическим заболеванием, из-за чего она пропала с экранов ТВ. Сама же артистка пару лет назад опровергла эту информацию в своем Инстаграм. По ее словам, она прошла химиотерапию по ошибке врача.

Напомним, у двух артистов на "Танцях з зірками" появился серьезный соперник, названо новое имя

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