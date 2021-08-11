Известный хореограф, бывшая звезда "Танців з зірками", Алена Шоптенко, рассказала, чем сейчас занимается

Долгое время Алена Шоптенко выступала в паре со звездами на шоу "Танці з зірками", сообщает Politeka.net. В прошлом году Алена заявила, что покидает проект, но вернулась в него в качестве главного хореографа.

Красотка в своем Инстаграм рассказала, что была в отпуске, а в новом посте поделилась, как уже кипит работа.

"Помните, как я говорила «пусть весь мир подождёт» во время отпуска? ☺️ Так вот перемещаясь со съемки на репетицию и обратно, и так уже несколько дней подряд - заявляю, что мир больше не ждет 😂", - написала Шоптенко.

Публикацию звезда подкрепила позитивным фото из машины. Алена улыбалась, закрыв глаза.

За четыре часа публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Обожаю вас❤️🔥", "Красивая такая😍❤️", "Красивая💟💟💟💖💖💖💞💞💞💋💋💋", "Малышка на Миллион ☝️☝️💝💝💎💎💎💝☝️☝️💝💎💎💎💝💝💎💎☝️☝️☝️", "Аленка, а я не помню, ты замужем???", "Красавица", - написали пользователи сети.

Отметим, Алена Шоптенко впервые приняла участие в шоу "Танці з зірками" в 2006 году. В самом первом сезоне артистка выступала в паре с Владимиром Зеленским, в результате получив первое место.

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