Украинская танцовщица Алена Шоптенко, ставшая главным хореографом на "Танцях з зірками", похвасталась цветущим видом

Как передает Politeka.net, 33-летняя Шоптенко активно ведет свой Инстаграм, в котором регулярно балует поклонников яркими кадрами. В этот раз звезда позировала на ступеньках в красивом летнем костюме голубого цвета. Девушка выбрала коротенькие шортики, в которых ее стройные ножки смотрелись просто превосходно. Образ эффектно дополнили распущенные волосы блондинки. Стоит отметить, что, несмотря на спортивный стиль одежды, Шоптенко удается выглядеть очень женственно и нежно. На видео красотка помахала головой, что придало ролику особого шарма.

Как известно, после последнего сезона «Танцев со звездами» Алена отказалась участвовать в шоу в качестве участника. Теперь танцовщица будет заниматься постановками номеров для проекта.

Отметим, что помимо напряженной работы и занятости в многочисленных проектах Шоптенко успевает воспитывать маленького сына. После родов звезда очень быстро вернулась в спортивную форму.

Напомним, что Шоптенко сверкнула нескромным декольте на новом шоу: "Ну поехали".

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