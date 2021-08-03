Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками", Олена Шоптенко розповіла, від чого сильно втомлюється

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram танцівниця опублікувала яскравий знімок, поділившись своїми переживаннями.

«У мене є два види втоми. Перший-це втома від дій. Коли ввечері ти лягаєш, видихаєш і на обличчі з'являється легка посмішка. Крутий насичений день! Друга-це втома думати. Те, що називається «грузитися». Коли чесно вже задовбався постійно прокручувати у себе в голові непотрібні питання і сумніви. Просто втомилася! І ось в такі моменти я розвертаюся і йду шукати ту першу приємну втому», - відверто розповіла про свої почуття зірка.

У коментарях Шоптенко залишили компліменти і слова підтримки.

"Яка чарівна", "Вам дуже пасує форма", "Біг завжди краще біганини", "сьогодні налаштовуємося на позитивну хвилю", "Очаровашка", "Гарна, чудова і суперспокуслива", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко влаштувала урок танців прямо на пляжі: запальне відео.

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