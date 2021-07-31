Відомий хореограф, колишня зірка "Танців з зірками", Олена Шоптенко, показала, як готується до зйомки нового шоу

Олена Шоптенко займається танцями з шести років, повідомляє Politeka.net. Дівчина неодноразово займала призові місця і ставала чемпіонкою.

Шлях на ТБ почався з участі в шоу "Танці з зірками" у 2006 році. У найпершому сезоні артистка виступала в парі з Володимиром Зеленським, в результаті отримавши перше місце.

З того часу хореограф виступала на цьому популярному шоу, проте у 2020 році оголосила про відхід. Зараз Шоптенко працює на проекті в якості головного хореографа. До слова, восени вийде новий сезон, до якого зараз йде активна підготовка.

А поки колишня зірка проекту бере участь і в інших шоу. Красуня показала у своєму сторіс, що відбувається за кадром програми "Діти проти зірок".

Суть шоу в тому, що дорослий і маленький учасники змагаються в однакових номінаціях.

Шоптенко показала, що в нових зйомках крім неї беруть участь лідер рок-гурту O. Torvald Євген Галич і український актор Ельдар Кабіров.

"Ну поїхали", - написала хореограф.

До слова, зірка виглядала стильно в зеленій блузі з декольте і блискучими стразами.

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