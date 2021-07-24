Хореограф Алена Шоптенко устроила зажигательные танцы на пляже турецкого курорта

Соответствующее видео знаменитость выложила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Как известно многократная участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко наслаждается отдыхом в Бодруме, что на турецком побережье.

С собой артистка взяла маленького сына Алексея, который, как она сообщала ранее, впервые увидел море.

Сейчас отдых танцовщицы подходит к концу. По этому случаю Шоптенко решила сплясать прямо на пляже.

«Я отлично перезагрузилась! ☺️💪Пора танцевать домой! 😁☺️», - подписала видео Алена.

Отметим, что Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.



Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас президент Украины.

Напомним, что Шоптенко из «Танців з зірками» в мини-бикини устроила шалости в воде: "Русалка на отдыхе".

Как сообщала Politeka, Шоптенко из «Танців з зірками» покинула Украину с сыном, едва не расплакавшись за границей: кадры.

Также Politeka писала, что Шоптенко удивила признанием после ухода с паркета "Танців з зірками": "Я так много раз..."