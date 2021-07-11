Известная украинская хореограф Алена Шоптенко рассказала

Как передает Politeka.net, новым фото звезда "Танців з зірками" поделилась на своей страничке в Instagram.

Не так давно Шоптенко призналась, что больше не будет участвовать в проекте, как танцовщица - в новом сезоне "Танцев" она стала главным хореографом.

Алена стала настоящей легендой шоу и в новом посте в соцсетях сравнила его с реальной жизнью.

"Я так много раз это видела, и каждый раз снова удивляюсь, как по-разному раскрываются звёзды с разными танцорами. И это самый сложный процесс в подготовке шоу – формирование пар. Честно говоря, мне кажется, что 50% успеха пары зависит именно от этого процесса. И в жизни так же. Выбирайте правильных партнеров", - посоветовала хореограф.



Напомним, украинцы подняли на смех "Мастер Шеф" с Шоптенко, Андраде и KAZKA: "В финале, гляди, и борщ сварят"

Как сообщала Politeka, Олег Винник посвятил песню своей "тайной жене", фанаты обо всем догадались: "Называет русалочкой"

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" поразила откровением, как сложилась ее жизнь.