Известная украинская хореограф Алена Шоптенко рассказала
Как передает Politeka.net, новым фото звезда "Танців з зірками" поделилась на своей страничке в Instagram.
Не так давно Шоптенко призналась, что больше не будет участвовать в проекте, как танцовщица - в новом сезоне "Танцев" она стала главным хореографом.
"Я так много раз это видела, и каждый раз снова удивляюсь, как по-разному раскрываются звёзды с разными танцорами. И это самый сложный процесс в подготовке шоу – формирование пар. Честно говоря, мне кажется, что 50% успеха пары зависит именно от этого процесса. И в жизни так же. Выбирайте правильных партнеров", - посоветовала хореограф.
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Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" поразила откровением, как сложилась ее жизнь.