Известная украинская хореограф Алена Шоптенко, участница "Танців з зірками", объяснила свое нежелание дальше танцевать в проекте

Об этом она рассказала в интервью «Фактам».

Отметим, в 2020 году хореограф Алена Шоптенко с певецом Олегом Винником после шестого эфира покинули проект "Танцы со звездами" на "1+1" из-за дисквалификации. До этого они пропустили два эфира шоу из-за дисквалификации.

Тогда она сказала, что больше не будет участвовать в проекте, как танцовщица.

«Я же женщина, поэтому имею право меняться. Это совершенно нормально, когда в разные этапы жизни тебе нравятся кардинально противоположные вещи. И правда, сейчас чувствую себя более комфортно в той должности, которую мне предложила креативный продюсер «Танців з зірками» Елена Коляденко», - объяснила свое решение Шоптенко.

В новом сезоне Алена Шоптенко стала главным хореографом.

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Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" поразила откровением, как сложилась ее жизнь.