Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко является популярной украинской танцовщицей, которая множество раз участвовала в "Танцях з зірками". Красотка несколько лет назад родила от второго мужа сына Алексея. Сейчас девушка отправилась на отдых в Турцию, откуда делится фото в Инстаграм.

На новых фото Алена позировала в мини-бикини. На руках у красотки можно увидеть трехлетнего сына Алексея. Девушка стояла в вое, а на втором фото, развернулась спиной, показывая роскошные формы.

"Мое счастье", - написала Алена.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Счастье быть мамой", "Мой любимый Бодрум", "классного отдыха", "Очень люблю", "невероятной красоты девушка. Счастье вам и вашего сыночку. Русалка на отдыхе".

Напомним, Шоптенко из «Танців з зірками» покинула Украину с сыном, едва не расплакавшись за границей

А еще Politeka писала, что Шоптенко призналась, почему после дуэта с Винником больше не выйдет на паркет "Танців з зірками"

Также Politeka сообщала, что в "Мастер Шеф" не пожалели, поставив у плиты Мишель Андраде, KAZKA и Шоптенко



