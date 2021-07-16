Вот это да!

Известная украинская хореограф Алена Шоптенко, которая прославилась благодаря участию в "Танцях з зірками", улетела из Украины

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала несколько сторис, в которых показала, как с сыном улетает за границу. Шоптенко показала, как ее сын Алексей шагает по аэропорту.

«Впервые летим отдыхать», - подписала видео звезда.

После счастливая мама показала, как ребенок впервые увидел море. Этот трогательный момент ей удалось заснять на камеру. Стоит отметить, что мальчик не боялся воды, а, наоборот, смело шагал к морю и подпрыгивал от радости.

«Я сейчас заплачу. Сын впервые видит море», - добавила Шоптенко.

Отметим, что Шоптенко дважды была замужем. Первым мужем артистки был хореограф Дмитрий Дикусар. От второго мужа, Алексея Иванова, в 2018 году девушка родила сына. Добавим, что отец мальчика практически не появляется в соцсетях Шоптенко.

Напомним, что Шоптенко впечатлила откровением о том, как сложилась ее жизнь: "Меня это не спасло".

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