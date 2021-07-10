Хореограф розповіла все, як є

Відома українська хореограф Олена Шоптенко, учасниця "Танців з зірками", пояснила своє небажання далі танцювати в проекті

Про це вона розповіла в інтерв'ю «Факт».

Відзначимо, в 2020 році хореограф Олена Шоптенко зі співаком Олегом Винником після шостого ефіру покинули проект "Танці з зірками" на "1+1" через дискваліфікацію. До цього вони пропустили два ефіри шоу через дискваліфікацію.

Тоді вона сказала, що більше не буде брати участь у проекті, як танцівниця.

"Я ж жінка, тому маю право змінюватися. Це абсолютно нормально, коли в різні етапи життя тобі подобаються кардинально протилежні речі. І правда, зараз відчуваю себе більш комфортно на тій посаді, яку мені запропонувала креативний продюсер «Танців з зірками» Олена Коляденко», - пояснила своє рішення Шоптенко.

У новому сезоні Олена Шоптенко стала головним хореографом.

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