Відома українська хореограф Олена Шоптенко, учасниця "Танців з зірками", пояснила своє небажання далі танцювати в проекті
Про це вона розповіла в інтерв'ю «Факт».
Відзначимо, в 2020 році хореограф Олена Шоптенко зі співаком Олегом Винником після шостого ефіру покинули проект "Танці з зірками" на "1+1" через дискваліфікацію. До цього вони пропустили два ефіри шоу через дискваліфікацію.
Тоді вона сказала, що більше не буде брати участь у проекті, як танцівниця.
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"Я ж жінка, тому маю право змінюватися. Це абсолютно нормально, коли в різні етапи життя тобі подобаються кардинально протилежні речі. І правда, зараз відчуваю себе більш комфортно на тій посаді, яку мені запропонувала креативний продюсер «Танців з зірками» Олена Коляденко», - пояснила своє рішення Шоптенко.
У новому сезоні Олена Шоптенко стала головним хореографом.
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