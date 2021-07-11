Відома українська хореограф Олена Шоптенко розповівши

Як передає Politeka.net, новим фото зірка "Танців з зірками" поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Не так давно Шоптенко зізналася, що більше не братиме участі в проекті, як танцівниця - в новому сезоні "танців" вона стала головним хореографом.

Олена стала справжньою легендою шоу і в новому пості в соцмережах порівняла його з реальним життям.

"Я так багато разів це бачила, і кожен раз знову дивуюся, як по-різному розкриваються зірки з різними танцюристами. І це найскладніший процес у підготовці шоу-формування пар. Чесно кажучи, мені здається, що 50% успіху пари залежить саме від цього процесу. І в житті так само. Вибирайте правильних партнерів", - порадила хореограф.



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