Легенда шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко поділилася невідомими раніше фактами про себе

Як повідомляє Politeka.net, відома українська хореограф Олена Шоптенко, яка стала справжньою легендою шоу "Танці з зірками", поділилася в своєму Instagram чарівним фото, а в підписі до нього поділилася невідомими раніше фактами про себе.

На новому знімку Олена відображена в красивій Київській локації, вона ніби потягується в момент зйомки. Перед камерою красуня поділилася в синіх джинсах і темному топі, поверх якого накинула джинсову сорочку оверсайз. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий природний макіяж і мила посмішка.

У підписі до кадру Шоптенко розповіла, що в дитинстві мріяла стати бізнес-вумен і носити вогненно-руде волосся. "Деяким мріям не судилося збутися ... на щастя! У школі я мріяла стати топ-менеджером іноземної компанії. Я навіть пішла вчитися в економічний університет, але від танцювальної кар'єри мене це не врятувало. На щастя! Ще, коли я була підлітком, я мріяла про короткій стрижці і вогненно-рудому волоссі. Мама не дозволяла, я обурювалася, але ось тепер її дякую. Довге волосся натурального кольору - я подобаюся собі такою, сьогодні це виглядає навіть оригінально. Ну і нарешті, в номінації "Не збулося, і слава Богу" перемагає моя давня мрія про... шрамування. Серйозно, я хотіла прикрасити свою спину цією "прикрасою"! Отже, я не стала бізнес-леді з короткими рудим волоссям і шрамуванням на спині. І ура!", - написала танцівниця.

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" влаштувала витівки на дитячому святі: "Старалася більше всіх".

Також ми писали, що Шоптенко з "Танців з зірками" в прямому ефірі повідомила українцям радісну новину: "Готуємо багато сюрпризів".