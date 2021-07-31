Известный хореограф, бывшая звезда "Танців з зірками", Алена Шоптенко, показала, как готовится к съемке нового шоу
Алена Шоптенко занимается танцами с шести лет, сообщает Politeka.net. Девушка неоднократно занимала призовые места и становилась чемпионкой.
Путь на ТВ начался с участия в шоу "Танці з зірками" в 2006 году. В самом первом сезоне артистка выступала в паре с Владимиром Зеленским, в результате получив первое место.
С тех пор хореограф выступала на этом популярном шоу, однако в 2020 году объявила об уходе. Сейчас Шоптенко работает на проекте в качестве главного хореографа. К слову, осенью выйдет новый сезон, к которому сейчас идет активная подготовка.
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А пока бывшая звезда проекта принимает участие и в других шоу. Красотка показала в своем сторис, что происходит за кадром программы "Дети против звезд".
Суть шоу в том, что взрослый и маленький участники соревнуются в одинаковых номинациях.
Шоптенко показала, что в новых съемках кроме нее принимают участие лидер рок-группы O.Torvald Евгений Галич и украинский актер Эльдар Кабиров.
"Ну поехали", - написала хореограф.
К слову, звезда выглядела стильно в зеленой блузе с декольте и сверкающими стразами.
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