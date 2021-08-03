Известный хореограф, звезда "Танців з зірками", Алена Шоптенко рассказала, от чего сильно устает
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм танцовщица опубликовала яркий снимок, поделившись своими переживаниями.
«У меня есть два вида усталости. Первый – это усталость от действий. Когда вечером ты ложишься, выдыхаешь и на лице появляется лёгкая улыбка. Крутой насыщенный день! Вторая — это усталость думать. То, что называется «грузиться». Когда честно уже задолбался постоянно прокручивать у себя в голове ненужные вопросы и сомнения. Просто устала! И вот в такие моменты я разворачиваюсь и иду искать ту первую приятную усталость», - откровенно рассказала о своих чувствах звезда.
В комментариях Шоптенко оставили комплименты и слова поддержки.
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«Какая очаровательная», «Вам очень идет форма», «Бег всегда лучше беготни», «Сегодня настраиваемся на позитивную волну», «Очаровашка», «Красива, великолепная и суперсоблазнительная», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Шоптенко устроила урок танцев прямо на пляже: зажигательное видео.
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