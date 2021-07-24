Хореограф Олена Шоптенко влаштувала запальні танці на пляжі турецького курорту

Відповідне відео знаменитість виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Як відомо багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко насолоджується відпочинком в Бодрумі, що на турецькому узбережжі.

З собою артистка взяла маленького сина Олексія, який, як вона повідомляла раніше, вперше побачив море.

Зараз відпочинок танцівниці добігає кінця. З цієї нагоди Шоптенко вирішила станцювати прямо на пляжі.

"Я відмінно перезавантажилася! Пора ️танцювати додому! 😁 ☺",- підписала відео Олена.

Зазначимо, що Шоптенко – дворазова чемпіонка світу 2006 року з бальних танців серед молоді до 21 року, чемпіонка України 2007 року в 10 танцях серед молоді до 21 року.



Хореограф стала відомою після перемоги в першому сезоні шоу" Танці з зірками "(2006) на каналі"1+1". Вона виступала в парі з екс-керівником студії "Квартал 95" Володимиром Зеленським, який зараз президент України.

Нагадаємо, що Шоптенко з " Танців з зірками "в міні-бікіні влаштувала пустощі у воді:"Русалка на відпочинку".

Як повідомляла Politeka, Шоптенко з "Танців з зірками" покинула Україну з сином, ледь не розплакавшись за кордоном: кадри.

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