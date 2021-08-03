Альона Шоптенко, яка стала головним хореографом в прийдешньому сезоні "Танців з зірками", видала цікаві подробиці про те, що чекає глядачів

Так, не встигла закінчитися літня відпустка 33-річної артистки, як вона мало не з літака опинилася на паркеті й приступила до підготовки до зйомок нового сезону "Танців". В інтерв'ю "1+1" Альона розповіла, які сюрпризи українці побачать у шоу.

"Цей новий сезон буде присвячений бальному танцю, а саме культурі бального танцю, харизмі бального танцю. Цей сезон буде оспівувати дуетний танець як поєднання чоловічого і жіночого начал, а це, власне, те, що і найбільше характеризує бальний танець", - повідомила Шоптенко.

За її словами, в цьому році будуть представлені всі 10 основних бальних танців, як латиноамериканські, так і європейські. Раніше Альона розповідала, що оновився штат танцюристів-професіоналів, яких шукали з "народу", проводячи кастинги.

В даний час організатори проводять "зіставлення" зірок і хореографів. Шоптенко розповіла, що деякі знаменитості можуть "перемірити" три-чотири танцюриста, поки не знайдуть свого, а це дуже важливо, так як "від партнера сильно залежить, як сяє твоя зірка".

Альона додала, що зіркові репетиції почнуться з середини серпня, і тоді буде дійсно дуже важко. Часом тренування тривають по 12 годин на день.

Так що добре, що хореограф встигла все ж знайти час у своєму щільному графіку для відпочинку. У своїх останніх постах в Instagram Шоптенко показувала, як розважалася в Туреччині.

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