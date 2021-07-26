Известная хореограф Алена Шоптенко засветилась в объятиях победителя последнего сезона "Танців з зірками" Макса Леонова

Как пишет Politeka.net, Шоптенко прославилась после того, как победила в первом сезоне танцевального проекта. После этого она еще несколько раз участвовала в шоу в качестве партнерши известных людей. Макс Леонов был участником шоу несколько раз. В последнем сезоне он вырвал победу в паре с экс-солисткой группы ВИА Гра Сантой Димопулос.

На свежих видео Шоптенко показала, что готовит совместный дуэт с Максом.

«Мы с Максом Леоновым готовимся к одному очень крутому проекту. Воспроизводим вальс 1930-х годов», - похвасталась Шоптенко, опубликовав кадры из танцевального зала.

Также она показала забавные моменты с репетиции, на которой Макс затанцевался и перепутал танец.

«Но что-то пошло не так. Тогда так не прогибались», - пошутила девушка.

Хореограф не стала рассказывать, к какому проекту они готовятся.

Напомним, что Алена Шоптенко без штанов очаровала образом в одной рубашке: "Я так долго ждала".

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