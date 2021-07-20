Відома хореограф Олена Шоптенко поділилася чарівним фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відома українська хореограф, багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно красуня вирушила на відпочинок, звідки тепер активно викладає фото. І цього разу показала чарівний Пляжний кадр, на якому позує в цікавому образі.

Як видно, Олена зображена на красивій веранді з галькою під ногами, зеленню і сонцем. Вона вмостилася на диванчику і розслаблено позує. Перед камерою красуня з'явилася в білій сорочці без нічого, яка красиво підкреслила стрункі ніжки. Волосся танцівниці зібрані на потилиці, вона ніби їм поправляє, прикривши очі.

У підписі до фото Шоптенко написала: "Я так довго чекала цієї відпустки, що тепер "нехай весь світ почекає". Шанувальники тут же почали обговорювати знімок, засинаючи зірку компліментами в коментарях до фото.

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