Известная хореограф Алена Шоптенко поделилась очаровательным фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, известная украинская хореограф, многократная участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка отправилась на отдых, откуда теперь активно выкладывает фото. И в этот раз показала очаровательный пляжный кадр, на котором позирует в интересном образе.

Как видно, Алена запечатлена на красивой веранде с галькой под ногами, зеленью и солнцем. Она умостилась на диванчике и расслаблено позирует. Перед камерой красотка появилась в белой рубашке без ничего, которая красиво подчеркнула стройные ножки. Волосы танцовщицы собраны на затылке, она как будто им поправляет, прикрыв глаза.

В подписи к фото Шоптенко написала: "Я так долго ждала этого отпуска, что теперь «пусть весь мир подождёт»". Поклонники тут же принялись обсуждать снимок, засыпая звезду комплиментами в комментариях к фото.

Напомним, Шоптенко из «Танців з зірками» в мини-бикини устроила шалости в воде: "Русалка на отдыхе".

Как сообщала Politeka, Шоптенко из «Танців з зірками» покинула Украину с сыном, едва не расплакавшись за границей: кадры.

Также Politeka писала, что Шоптенко удивила признанием после ухода с паркета "Танців з зірками": "Я так много раз...".