Известная хореограф Алена Шоптенко поделилась очаровательным фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, известная украинская хореограф, многократная участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка отправилась на отдых, откуда теперь активно выкладывает фото. И в этот раз показала очаровательный пляжный кадр, на котором позирует в интересном образе.

алена шоптенко

Как видно, Алена запечатлена на красивой веранде с галькой под ногами, зеленью и солнцем. Она умостилась на диванчике и расслаблено позирует. Перед камерой красотка появилась в белой рубашке без ничего, которая красиво подчеркнула стройные ножки. Волосы танцовщицы собраны на затылке, она как будто им поправляет, прикрыв глаза.

Популярные статьи сейчас

Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"

"Затопит серьезно": Украина станет эпицентром стихии в Европе, предупреждение синоптика

Оля Полякова оказалась в клинике и рассказала, что произошло: «Посмотрите, я сделала…»

Жена "Холостяка" Добрынина призналась, что медработники сказали о ее ребенке: "Удивлялись, как много он..."

Оборвалась жизнь известного певца, раскрыта причина трагедии: «Больно даже думать…»
Показать еще

В подписи к фото Шоптенко написала: "Я так долго ждала этого отпуска, что теперь «пусть весь мир подождёт»". Поклонники тут же принялись обсуждать снимок, засыпая звезду комплиментами в комментариях к фото.

Напомним, Шоптенко из «Танців з зірками» в мини-бикини устроила шалости в воде: "Русалка на отдыхе".

Как сообщала Politeka, Шоптенко из «Танців з зірками» покинула Украину с сыном, едва не расплакавшись за границей: кадры.

Также Politeka писала, что Шоптенко удивила признанием после ухода с паркета "Танців з зірками": "Я так много раз...".