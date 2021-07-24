Відома хореограф Олена Шоптенко далеко від дому зробила несподіване зізнання

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська хореограф, багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Нещодавно красуня вирушила на відпочинок до Туреччини, звідки викладає яскраві фото.

Так, цього разу Олена опублікувала на своїй сторінці миле фото в купальнику, яке зробила на пляжі біля моря, а в підписі до публікації зробила несподіване зізнання. Як видно, на знімку танцівниця позує в яскравому купальнику без бретелей, в її волоссі гуляє вітер, а на обличчі щаслива посмішка.

У підписі до фото Шоптенко зізналася, що набрала два кілограми, і вже трохи скучила по дому. "Чи то +2кг тиснуть на совість, чи то шило в одному місці не дає спокою, але вже хочеться додому. Але я знаю точно, що потім буду дуже шкодувати, що так думала", - зізналася артистка.

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