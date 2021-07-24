Известная хореограф Алена Шоптенко вдали от дома сделала неожиданное признание

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская хореограф, многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Недавно красотка отправилась на отдых в Турцию, откуда выкладывает яркие фото.

Так, в этот раз Алена опубликовала на своей страничке милое фото в купальнике, которое сделала на пляже у моря, а в подписи к публикации сделала неожиданное признание. Как видно, на снимке танцовщица позирует в ярком купальнике без бретелек, в ее волосах гуляет ветер, а на лице счастливая улыбка.

В подписи к фото Шоптенко призналась, что набрала два килограмма, и уже немного соскучилась по дому. "То ли +2кг давят на совесть, то ли шило в одном месте не даёт покоя, но уже хочется домой. Но я знаю точно, что потом буду очень жалеть, что так думала", - призналась артистка.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" без штанов впечатлила видом в одной рубашке: "Я так долго ждала".

Как сообщала Politeka, Шоптенко из «Танців з зірками» в мини-бикини устроила шалости в воде: "Русалка на отдыхе".

Также Politeka писала, что Шоптенко из «Танців з зірками» покинула Украину с сыном, едва не расплакавшись за границей: кадры.