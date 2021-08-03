Алена Шоптенко, ставшая главным хореографом в грядущем сезоне "Танців з зірками", выдала любопытные подробности о том, что ждет зрителей

Так, не успел окончиться летний отпуск 33-летней артистки, как она чуть ли не с самолета очутилась на паркете и приступила к подготовке к съемкам нового сезона "Танців". В интервью "1+1" Алена рассказала, какие сюрпризы украинцы увидят в шоу.

"Этот новый сезон будет посвящен бальному танцу, а именно культуре бального танца, харизме бального танца. Этот сезон будет воспевать дуэтный танец как сочетание мужского и женского начал, а это, собственно, то, что и больше всего характеризует бальный танец", - сообщила Шоптенко.

По ее словам, в этом сзоне будут представлены все 10 основных бальных танцев, как латиноамериканские, так и европейские. Ранее Алена рассказывала, что обновился штат танцоров-профессионалов, которых искали из "народа", проводя кастинги.

В настоящее время организаторы проводят "сопоставления" звезд и хореографов. Шоптенко рассказала, что некоторые знаменитости могут "перемерить" три-четыре танцора, пока не найдут своего, а это очень важно, так как "от партнера сильно зависит, как сияет твоя звезда".

Алена добавила, что звездные репетиции начнутся с середины августа, и тогда будет действительно очень тяжело. Порой тренировки длятся по 12 часов в день.

Так что хорошо, что хореограф успела все же найти время в своем плотном графике для отдыха. В своих последних постах в Инстаграм Шоптенко показывала, как развлекалась в Турции.

Напомним, Шоптенко после отдыха засветилась в объятиях победителя «Танців з зірками»

Также Politeka писала, что Шоптенко призналась, почему после дуэта с Винником больше не выйдет на паркет "Танців з зірками"