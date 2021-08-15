Популярная певица Джамала поделилась снимками с концерта

Как передает Politeka.net, Джамала является известной украинской певицей. Она прославилась своей победой на международном конкурсе Евровидение. Как известно, недавно Джамала объявила о том, что стала новой участницей проекта "Танці з зірками". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз певица поделилась новой серией снимков на своей странице в Инстаграм. На кадрах Джамала выступает в необычном фиолетовом костюме на украинском фестивале.

"Вчера за кулисами @ukrsongproject я встретила @morphom, с которым мы познакомились несколько лет после его сообщения мне в Facebook, записали фит «БОЛЬШЕ» и дружим до сих пор. Он, кстати, принимал участие в конкурсе. Вспомнила эту историю и подумала, сколько же талантливых музыкантов, сонграйтер, певцов требуют внимания и поддержки в своем творчестве. Вот, например, вчера у конкурсантов @ukrsongproject была возможность прозвучать громко, на весь стадион и пятнадцатитысячная публику! Это нереально, поверьте 💔 А если Фестиваль украинской песни - это в перспективе наше Евровидение (конкурс, прежде всего, лучшей песни), и, конечно, замечательная платформа для десятков новых артистов, пятницам релиз свои треки, но в потоке не всегда находят своего слушателя. А? Как думаете? Наш Национальный отбор стал площадкой, где уже четвертый год подряд мы открываем новые имена. А здесь - целый фестиваль! прикольно"

Поклонники засыпали певицу положительными комментариями: "Вы невероятная", "Вы просто невероятная, мурашки❤️ Кстати, согласна, София Шанти действительно бомбезная😍", "Ваше выступление был невероятный держал до последней нотки, очень рад что дождались и уселись на фан зоне, но ваше выступление заставил встать и быть в этом ритме".

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