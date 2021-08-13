Известная певица Джамала поделилась своей радостью

37-летняя артистка поделилась снимком, на котором запечатлена с мужем и сыновьями, передает Politeka.net. Джамала рассказала, что сбылась ее мечта.

Теперь у артистки есть своя звезда славы.

«Когда-то, 11 лет назад, когда я стояла в Лос-Анджелесе на Hollywood Walk of Fame и рассматривала звезды, я сфотографировалась и визуализировали (смотрите Сторис), что однажды такая появится и у меня. И вот, где я есть! Счастливая, благодарна и вдохновенная, ведь теперь мое имя запечатленное в центре уже родной Киев», - рассказала певица.

Также она поблагодарила всех поклонников, которые долгие годы поддерживали ее творчество.

Джамалу поздравляют коллеги и фанаты. В частности порадовалась за коллегу Юлия Санина.

«Ура! Поздравляю 🙌🔥❤ вот это да! И какая компания и поддержка», «Поздравляю», «совершенно заслуженно 🔥 Поздравляем», - пишут в комментариях.

Напомним, Джамала насмешила украинцев на "МастерШеф" с Кензовым и экс-мужем Билык.

Как сообщала Politeka, Джамала перед "Танцями з зірками" похудела на 12 кг, как она теперь выглядит.

Также Politeka писала, что похудевшая Джамала похвасталась фигуркой в "гостях" у Влада Ямы.