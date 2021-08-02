Известная украинская певица Джмала показала себя в новом образе и рассказала
Как пишет Politeka.net, Джамала стала не только украинской популярной певицей, но и известной на всю Европу, ведь победила на "Евровидении", исполнив песню 1944. Красотка активно ведет социальные сети, где делится самым интересным с фанатами.
На новом фото Джамала позировала в футболке и шляпке, а образ дополнила стильными белыми штанами с ремнем. Красотка улыбалась, восхищая своим образом. Певица опубликовала несколько фото в Инстаграм, рассказав о своем достижении:
"За один час успеть все - спеть, станцевать, поесть, поплакать, получить виртуальный «Оскар» от @nataliia_samoylenko за результативное похудения. Ворвалась в "Твой день", чтобы начать эту неделю вместе", - рассказала Джамала о посещении шоу, которое ведет Влад Яма, Руслана Писанка и другие знаменитости.
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Фанаты поставили более 800 лайков и написали комментарии:
"Спасибо", "Красавица", "невероятная".
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