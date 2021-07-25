Украинская певица Джамала заинтриговала украинцев милыми кадрами

Артистка поделилась снимками на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото с отдыха Джамала сжала в объятиях белого пушистого собачку.

«Только Баду не говорите. Знакомьтесь, это Бучи», - подписала кадры она.

Джамала отметила, что порода Бучи – болонка.

Как известно, домашняя любимица Джамалы - шпиц Баду, которую артистка называет «собака - облизака».

История выбора имени для пушистого новогоднего подарка очень интересная. Джамала назвала любимицу в честь Эрики Баду – известной исполнительницы в стиле соул и ритм-энд-блюз. Более того, в джазе есть распевка, где используют буквосочетание «ба-ду-ба-ду-ба-дууу».

Белоснежная красотка довольно часто снимается в клипах хозяйки, ездит на гастроли, позирует для глянца и фигурирует на ее фото в соц.сетях.

Джамала ранее признавалась, что ее собачка оказалась очень ревнивой. Появления первого ребенка Джамалы Эмира стало большим стрессом для Баду, у нее даже начала выпадать шерсть.

Напомним, Джамала и Tayanna неожиданно появились вместе, заинтриговав украинцев.

Как сообщала Politeka, Джамала, став участницей "Танці з зірками", сделала важное заявление.

Также Politeka писала, что Джамала оттянула декольте и показала, что спрятала под платьем.