Украинская певица Джамала заинтриговала украинцев милыми кадрами
Артистка поделилась снимками на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
На фото с отдыха Джамала сжала в объятиях белого пушистого собачку.
«Только Баду не говорите. Знакомьтесь, это Бучи», - подписала кадры она.
Джамала отметила, что порода Бучи – болонка.
Лобода после приезда в Киев объявилась в штанах-шароварах, озадачив фанатов: "Мой любимый цвет"
Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая поразила внешностью рядом с Тиной Кароль: "Настоящий кайф"
Семейная пара на одесском пляже возмутила отдыхающих, видео: "На глазах детей"
Каменских на диване и без макияжа показала, чем соблазняет Потапа после разлуки: личные кадры
Внезапно ушел из жизни знаменитый актер и юморист: трагедия случилась прямо на сцене
Как известно, домашняя любимица Джамалы - шпиц Баду, которую артистка называет «собака - облизака».
История выбора имени для пушистого новогоднего подарка очень интересная. Джамала назвала любимицу в честь Эрики Баду – известной исполнительницы в стиле соул и ритм-энд-блюз. Более того, в джазе есть распевка, где используют буквосочетание «ба-ду-ба-ду-ба-дууу».
Белоснежная красотка довольно часто снимается в клипах хозяйки, ездит на гастроли, позирует для глянца и фигурирует на ее фото в соц.сетях.
Джамала ранее признавалась, что ее собачка оказалась очень ревнивой. Появления первого ребенка Джамалы Эмира стало большим стрессом для Баду, у нее даже начала выпадать шерсть.
Напомним, Джамала и Tayanna неожиданно появились вместе, заинтриговав украинцев.
Как сообщала Politeka, Джамала, став участницей "Танці з зірками", сделала важное заявление.
Также Politeka писала, что Джамала оттянула декольте и показала, что спрятала под платьем.