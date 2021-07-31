Артистка показала себя с неожиданной стороны

Известная украинская певица Джамала приняла участие в съемках шоу "Мастер Шеф"

Исполнительница уже давно завоевала любовь украинский зрителей, пишет Politeka.net. Артистка часто принимает участие в самых разных проектах, ведь пользуется большой популярностью.

Своими успехами артистка делится на странице в Инстаграм. В этот раз Джамала показала кадры закулисья шоу "Мастер Шеф", в съемках которого приняла участие.

Примечательно, что красотка на некоторых кадрах закрыла глаз повязкой, как настоящий пират.

Певица была в красном фартуке и блузе с кроем, приоткрывшем ее плечи. Завершили дерзкий образ афрокосички.

Артистка показала свою команду с Димой Коляденко и Олегом Кензовым, а также сфотографировалась с судьей Эктором Хименесом-Браво.

"Вопрос вечный, как жизнь - вы за команду собачников или кошатников? 😂😂😂

Пиратка Джа вошла в чат и продолжает экспериментировать. На этот раз - на кухне... Я, кстати, на все 100% в команде собачников 😈", - написала артистка.

"Я нейтралитет полный: когда-то была и кошка и собака, сейчас ни кошки, ни собаки нет. 😁", "Однозначно, 🐕😍", "Все животинки прекрасны❤️", "Очень хорошая пиратка 💝", "🔥🔥🔥🔥🔥 ну если безумно))))", "Все животные прекрасны, но собачки 🐶 лучшие😍", "На абордаж", - написали пользователи сети.

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