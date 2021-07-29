Известная украинская певица Джамала показала, как проводит время со своей родной сестрой

Украинская исполнительница и ее сестра, Эвелина родились в семье крымских татар, пишет Politeka.net.

Джамала по возможности всегда делится кадрами времяпрепровождения с сестрой. Так, в своем Инстаграм певица опубликовала видео, в котором обе позируют, сидя на газоне и красиво поют. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Турецкая народная песня Tanridam Deledim. О любви

Это моя любовь - сестра Эвелина @evelinayucel

Она закончила аспирантуру НМАУ им. П. И. Чайковского по классу домры и сейчас уже имеет свою детскую академию @sunartacademy в Стамбуле.

Как мы развлекаемся? В любой непонятной ситуации - поем. Даже когда на улице + 41 ° 😂", - подписала кадры Джамала.

За четыре часа пост собрал более 30 тысяч просмотров и много комментариев. Некоторые признавались, что обе довели их до мурашек.

"Сложная песня❤️", "Джамала и турецкая песня - это лучшее сочетание 😍😍😍", "Какой у Эвелины чудесный голос ❤️", "Безумно красиво😍 Вы с Эвелиной великолепны❤️ Мурашки!!😍", "Только думала, есть ли у Джамалы концерты в Турции. И тут такой волшебный сюрприз ❤️", "Как прекрасно звучит 😍 невероятно 🔥 спасибо 👏", - написали поклонники.

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